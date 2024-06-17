شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد توثق اللحظات الأولى لزلزال بقوة 6.3 ضرب بيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لاهتزاز شديد للأرض فى بيرو بسبب زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب منطقة أريكيبا فى جنوب بيرو، وفق ما أعلن المعهد الوطنى للجيوفيزياء.

ووقعت الهزة الأرضية التى كان مركزها فى المحيط الهادئ، قرب مقاطعة كارافيلى فى منطقة أريكيبا على عمق 25 كيلومترا، بحسب المعهد.

ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامى بعد الهزة التى وقعت عند الساعة 09,47 بالتوقيت المحلى (14,47 ت غ).

وقدر المعهد الأمريكى للمسح الجيولوجى قوة الهزة الأرضية بـ6 درجات، وأشار إلى أن مركزها كان على عمق 19,9 كيلومترا.

وتقع بيرو فى منطقة "حزام النار" فى المحيط الهادئ، وهى منطقة ذات نشاط زلزالى كثيف وتمتد على طول الساحل الغربى للقارة الأمريكية.

وتضرب البلاد كل عام 400 هزة أرضية محسوسة.