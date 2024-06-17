شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تكشف حالة الطقس بالمشاعر المقدسة بأول أيام التشريق (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

أوضح محلل الطقس بالمركز الوطنى للأرصاد عقيل العقيل، حالة الطقس فى المشاعر المقدسة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق، وفق قناة الإخبارية.

وتوقع العقيل رتفاعًا في درجات الحرارة، وقد تصل العظمى منها إلى 49 درجة مئوية في الظل بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وأضاف "العقيل": أن الأرصاد أصدرت تنبيهًا باللون البرتقالي بارتفاع درجات الحرارة يبدأ من العاشرة صباح اليوم حتى الخامسة عصرًا.

وأكد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ظهيرة اليوم في المشاعر المقدسة تصل إلى 49 مئوية بمشعر منى، مع نسبة رطوبة تصل إلى "65%"، ومثلها في مكة المكرمة كمدينة، بينما تصل في المدينة المنورة إلى 46 مئوية، ونسبة الرطوبة "55%".

وحثّ "العقيلُ" حجاجَ بيت الله الحرام على الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، واتباع إرشادات الجهات المعنية.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، مجموعة من التنبيهات شملت 5 مناطق بالسعودية حول حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة وتدنٍ للرؤية الأفقية؛ ففي منطقة المدينة المنورة نبه الأرصاد لحالة أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح شديدة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول وصواعق رعدية على محافظات: (المهد، والحناكية، وخيبر)، بدءًا من الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.

وفي مكة المكرمة نوه المركز لحالة أمطار خفيفة في نفس الفترة بمحافظات الكامل ورهاط ومدركة؛ فيما تبدأ حالة أتربة مثارة وتدنٍّ بمستوى الرؤية في الشعيبة والقنفذة والليث من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء.

وفى منطقة جازان، أشار لحالة أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام للرؤية وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية من الواحدة ظهرًا للتاسعة مساء في: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد). ونوه المركز منطقة الرياض لحالة رياح شديدة وأتربة مثارة بالدوادمي وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات، مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها من 40 إلى 49 كم بين التاسعة صباحًا والخامسة عصرًا.

وتشهد منطقة مكة المكرمة حالة مشابهة من رياح شديدة وتدنٍّ للرؤية بالخرمة والمويه وتربة ورنية.