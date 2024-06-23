المشدد 15 سنة لمتهمين بقضية "رشوة مياه أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، بمعاقبة المتهم الأول والثالث بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه والعزل من الوظيفة بقضية "رشوة مياه أسوان".

وأعفت المحكمة الراشي والوسيط من العقوبة بعد اعترافهما بالواقعة.

كان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، وذلك عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم فى عملهم بشركة مياه.

وضمت قائمة الاتهام فى القضية كلا من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان سابقا، وموظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".