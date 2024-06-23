24 إيصال أمانة.. ضبط عصابة السطو المسلح وسرقة شقة رجل وزوجته بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص وزوجته وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة بالفيوم.

كان قسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم، تلقى بلاغاً من (أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة القسم)، بقيام (3 أشخاص مجهولين) بالطرق على باب الشقة سكنهما ولدى استبيان الأمر فوجئا بدلوفهم داخل الشقة وتوثيقهما بشريط لاصق وتهديدهما بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم وإكراههما على توقيع (24 إيصال أمانة) والاستيلاء على (مشغولات ذهبية - لاب توب - 4 هواتف محمولة - تابلت) ولاذوا بالهرب.

بإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (2 قطعة سلاح أبيض)، وقرروا باتفاقهم مع (زوج شقيقة المُبلغة الثانية "تم ضبطه")، على سرقة المُبلغان لكونهما يمتلكان مبالغ مالية بالشقة محل سكنهما، وأرشدوا عن جميع المسروقات و24 إيصال أمانة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.