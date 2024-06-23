تصل لـ 44 درجة.. الأرصاد تعلن طقس غدا الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أنه يوجد اضطراب في حركة الملاحة بالبحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وسرعة الرياح من 30 ل 40 كيلو متر في الساعة وارتفاع الأموال 1.5 متر إلى 2 متر.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة 39 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، والمناطق الجنوبية من 41 لـ 44 درجة.