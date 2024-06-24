شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة يترأس مؤتمر الخدام الإيبارشى بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الخدام الإيبارشي، لمدة 4 أيام، وذلك ببيت عانيا، بأسيوط.

وأقيم المؤتمر تحت شعار "يارب علمنا أن نصلي"، بتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة وحضور الأب أندراوس فوزي، بمشاركة مسؤولي، وأعضاء المكتب، وخدام كنائس الإيبارشية.

وجاء شعار المؤتمر، انطلاقًا من دعوة قداسة البابا فرنسيس، من أجل تخصيص العام الحالي (عامًا للصلاة)، استعدادًا لسنة اليوبيل (يوبيل حجاج الرجاء).

وألقى الأب أندراوس محاضرات اليوم الأول حول "عام الصلاة"، انطلاقًا من الصلاة الربية، حيث تضمنت المحاضرات بعض ورش العمل المتنوعة.

وبدأ اليوم الثانى من المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب المطران، أعقبها محاضرات اليوم الثاني، قدمها نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك بعنوان "لتكن مشيئتك وكيف أميز مشيئة الله في حياتي".

وتضمن اليوم أيضًا زيارة بيت عانيا، للتعرف أكثر على المكان، حيث اختتمت الزيارة برتبة التوبة، في بيت سمعان الفريسي: رتبه سكب الطيب مع وضع الأطياب على صليب الرب يسوع، بقيادة الشماس الإكليريكي أنطون جورج.

وقاد فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر مجموعة من مكتب التنمية، بأسيوط، من خلال عدد من اللقاءات المختلفة، وورش العمل، والألعاب الترفيهية.

وألقى وفد مكتب التنمية بأسيوط لقاء حول "إدارة الوقت"، مع السيدة إيريني عبده، أعقبها محاضرة أخرى ألقاها السيد يوسف مرقس بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالخادم والخدمة والمخدوم"، بالإضافة إلى لقاء ثالث، قدمته السيدة ناهد سمير عن "الخادم القائد والمربي مع الطرق التربوية الحديثة للتعامل مع الأطفال".

وفي اليوم الرابع، تم التدريب على بانوراما الصلاة والحياة الخاصة بالمخدومين، كما تمت زيارة دير درنكة، ودير الآباء الفرنسيسكان، ومغارة سيدة الانتقال، بحضور الأب فرنسيس سليمان، رئيس الدير، بالإضافة إلى زيارة مطرانية أسيوط، بحضور الأب ميشيل زاهر. وانتهى المؤتمر بالتوصيات الختامية.