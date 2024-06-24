متحدث الوزراء: انخفاض أسعار السلع الغذائية من 5% إلى 32%



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نجاح جهود الحكومة المصرية في ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أوضح الحمصاني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الأشهر الماضية، والتي شملت توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن السلع الغذائية والمواد الخام من الجمارك، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الاستقرار.

وأشار إلى وجود توافق بين مختلف الأجهزة التي ترصد أسعار السلع في الأسواق، مؤكدًا على وفرة السلع وانخفاض أسعار بعضها في الفترة الأخيرة.

ولفت متحدث الوزراء إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالسلاسل التجارية ومحلات التجزئة، حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 5% و32% في السلاسل التجارية، وبين 4.2% و25% في محلات التجزئة.