"من 2 إلى 5 ثم ساعة إضافية".. بيان مهم من الجيزة بشأن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة لنهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن مواعيد ومراحل قطع الكهرباء حتى نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد الخطة الجديدة التي أعلنت عنها وزارتا الكهرباء والبترول اليوم الإثنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء.

وبحسب منشور "الجيزة"، عبر موقع "فيس بوك"، الإثنين، جاءت مواعيد ومراحل قطع الكهرباء حتى نهاية الأسبوع الحالي، كالآتي:

المرحلة الأولى: من الساعة 2م إلى الساعة 5م. وسوف يتم فصل نفس المرحلة مره اخرى من الساعة 7م إلى الساعة 8م.

المرحلة الثانية: من الساعة 3م إلى الساعة 6م. وسوف يتم فصل نفس المرحلة مرة أخرى من 8م إلى 9م

المرحلة الثالثة: من الساعة 4م إلى الساعة 7م.

وأصدرت وزارتا البترول والكهرباء اليوم، بيانًا، تم التأكيد خلاله على اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

وتابعوا: في ظل استمرار الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتى نهاية الاسبوع الحالي.

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