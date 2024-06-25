شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق مركزا للدروس الخصوصية يدار بدون ترخيص فى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة غلق ومصادرة محتويات سنتر للدروس الخصوصية بنصر الدين في حي العمرانية لإدارة المنشأة دون ترخيص ودون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة التدريس وعدم استيفاء معايير الأمن والسلامة وإحداث إزعاج للمواطنين على مدار اليوم.

وأكدت المحافظة تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود كيانات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة في ذلك الصدد.

وشددت المحافظة على مواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.