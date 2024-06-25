شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة عين شمس على منصة "ums" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الأداب بـ جامعة عين شمس نتائج امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى لعام 2023 / 2024 وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة حنان كامل عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أكدت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023 / 2024 وذلك للأقسام :

1- قسم اللغة الفرنسية وآدابها

2- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها

3- قسم اللغات الشرقية

4- قسم الحضارة واللغات الأوربية

5- قسم الدراما والنقد المسرحي

6- قسم المكتبات والمعلومات

7- قسم اللغة العبرية وآدابها

8- قسم الدراسات الفلسفية

9- قسم علم الاجتماع

10- قسم اللغة العربية

وأكدت عميدة الكلية أنه سوف يتم إعلان باقى نتائج الأقسام والبرامج خلال الأيام المقبلة.

كذلك أشاد الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بجودة أداء العمل والدقة وسرعة الإنجاز أثناء الامتحانات بداية من إعداد الجداول وتشكيل اللجان وأعمال الكنترولات والتصحيح الالكترونى ورصد الدرجات والانتهاء برفعها على المنصة.

كما تقدمت الدكتورة حنان كامل بالشكر لكل أعضاء عملية الامتحانات من رؤساء الأقسام، ورؤساء الكنترولات، وأعضاء هيئة التدريس، وقطاع الدراسات العليا، والملاحظين والمعاونين، على كل ما بذلوه من جهود، من أجل إنجاز النتائج وإعلانها لأبنائنا طلاب وطالبات الدراسات العليا.