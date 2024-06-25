إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة المرج بالقاهرة. بالفحص تبين إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في المرج، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق. ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.