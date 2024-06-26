أحمد موسى: إذا أصرت الحكومة على غلق المحال 10 مساءً يجب إلغاء التوقيت الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول، لمناقشة ملف أزمة الكهرباء في مصر، قائلاً: إن "اعتذار الحكومة اليوم هو تقدير محترم للمواطنين".

وقال، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، إن قطع الكهرباء وصل في بعض المناطق أمس إلى 6 ساعات، ومناطق أخرى في الصعيد إلى 9 ساعات.

واستطرد: استوقفني قرار غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساءً، حيث أن صلاة العشاء تنتهي في هذا التوقيت، مبينا أن القرار يشمل قرابة الـ180 ألف محل ومطعم شعبي، وإذا تم الإصرار على تطبيق هذا القرار؛ يجب أن يتم إلغاء التوقيت الصيفي وعودة الأمور لما كانت عليها من قبل؛ معقبًا: "على الأقل الناس تلحق تشتغل ساعة ولا اتنين عشان تعرف تأكل عيالها".

وأكمل: "من الممكن تأخير قرار غلق المحال التجارية ليكون في الساعة الحادية عشر مساءً بدلا من الساعة العاشرة، وده عشان الناس تعرف تشتغل ساعة ولا اتنين في الليل عشان يعرفوا يصرفوا على أسرهم، ولابد من وجود حل لمراعاة هؤلاء المواطنين، لكي لا يحدث ضرر".

وتابع قائلا: "أتحدى حد من التنمية المحلية يطلع يقولي المحلات التجارية دي بتشتغل بالنهار أكثر من بالليل، ده كلام غير صحيح على الإطلاق، ففترة المساء إلى فترة الرواج التي يخرج فيها الأسر للتجول والشراء هروبًا من أجواء النهار الحارة".

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