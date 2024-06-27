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سقوط عنصر إجرامي حاول غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي - مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات).

قُدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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