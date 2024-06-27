سقوط عنصر إجرامي حاول غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي - مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات).

محمد يوسف

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