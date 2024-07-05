القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1446هــ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1446هــ، وذلك بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هاني الحسيني.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة؛ أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لهجرة النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - مليئة بالدروس والعبر التي يجب أن تكون نبراساً يضئ لنا الطريق، ولا يكون ذلك إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً .

كما ألقى اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، هنأ خلالها الحضور بالعام الهجري الجديد.

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم بالمهام والمسئوليات المكلفين بها بكل قوة وعزيمة، مقتدين بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلّم - في التمسك بقيم العمل النبيلة من أجل حماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه.