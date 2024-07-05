أول تحرك لوزير العمل.. 2100 عامل يحصلون على حقوقهم من شركة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل، وعمال شركة هيلا إيجيبت للملابس الجاهزة بالإسكندرية "شركة مساهمة مصرية" تحت إدارة كندية وسيرلانكية.

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، حرص الوزارة على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج، وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران؛ للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتلقى وزير العمل، تقريرًا من خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية بشأن جهود الإدارة ومديرية عمل الإسكندرية برئاسة محمد كمال، في تنفيذ التوجيهات، بالتواجد داخل مواقع العمل والإنتاج، وتنظيم لقاءات مع إدارة شركة "هيلا، وتنفيذ مطالب العمال بتطبيق الحد الأدني للأجور.

ووجه العمال الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على جهودها الرامية نحو المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الإستثمار؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن شركة هيلا مصر للملابس "hela" تستهدف مضاعفة حجم طاقتها الإنتاجية في مصر خلال الفترة المقبلة، مع زيادة حجم استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 10 ملايين دولار.

وتأسست Hela Apparel Holdings في سريلانكا، وتبلغ قيمة استثماراتها 270 مليون دولار، إذ تقدم حلول سلسلة توريد الملابس التي تركز على الاستدامة، وتمتلك 12 منشأة صناعية في كل من مصر وسريلانكا، وكينيا، وإثيوبيا، فضلًا عن 4 مراكز تصميم في سريلانكا، وأمريكا والمملكة المتحدة، وفرنسا.

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