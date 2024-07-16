الانخفاض مستمر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل 3:2 درجات، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والأقاليم كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

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