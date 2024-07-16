المستشار محمود فوزي: اعتماد الحكومة على مخرجات الحوار الوطني ذكاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اكد أن برنامج الحكومة استند على استراتيجية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني والاستراتيجيات المختلفة المعمول بها في مصر.

وأضاف "فوزي"، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "الحكومة تبنت ملفات كثيرة جدا من الوطني مثل المحليات والثقافة والهوية الوطنية وغيرها، والاعتماد على مخرجات الحوار الوطني كان واضحًا، وهذا ذكاء من الحكومة".

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "مخرجات الحوار الوطني صيغت بعد نقاشات موسعة حضر فيها الجميع، سواء الكتل السياسية داخل وخارج البرلمان، وحضر فيها ناس من كل الاتجاهات، وبالتالي، فإن التوصيات صدرت بعد التوافق، والبرلمان والحكومة هدفهما مصلحة المواطن، والمواطن شارك في الحوار الوطني وتحدث عما يرغب فيه، ومن ثم، كان من الذكاء تبني هذه المخرجات وهو ما حدث من الحكومة".