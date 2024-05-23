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الخليج اليوم .. سعود بن صقر يبحث التعاون مع سفيرة الكونغو الديمقراطية

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الرياض - كتب موسى القحطاني - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، ماري نجيكا أوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفيرة، وبحث معها سبل تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في شتى المجالات، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

تقدير

وعبرت ماري نجيكا أوبومبو عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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