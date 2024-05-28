شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مشروع "مسام" ينتزع 1.375 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو 2024م، من انتزاع 1.375 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و11 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.345 ذخيرة غير منفجرة، و15 عبوة ناسفة.

وتمكن فريق "مسام" من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات، و128 ذخيرة غير منفجرة، و15 عبوة ناسفة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات، و 59 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع 62 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع 485 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية حريب، ونزع 601 ذخيرة غير منفجرة بمديرية رغوان، كما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عين، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد بمديرية بيحان. ألغام مضادة للدبابات وفي محافظة تعز نزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات بمديرية المندب، ونزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع ذخيرتين اثنتين غير منفجرتين بمديرية حيس، إلى جانب نزع لغمين اثنين مضادين للدبابات و 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر مايو إلى 4.320 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 443 ألفًا و452 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.