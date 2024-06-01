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استشهاد صحفية ومسعف في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهدت صحفية ومسعف اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد صحفية وإصابة العديد من أفراد عائلتها، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء من الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 148 شهيداً.
كما استشهد أحد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزله في مدينة رفح جنوب القطاع، ليرتفع بذلك عدد شهداء طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بدء العدوان إلى 33 شهيداً، بينهم 19 استشهدوا أثناء انتشالهم للشهداء والجرحى.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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