شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب بالوقف الدائم للعدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت جامعة الدول العربية بضرورة الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان دخول المُساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات أهالي القطاع، والبدء فورًا في جهود إعادة إعمار القطاع، وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة) في بيانٍ اليوم، بمُناسبة الذكرى الـ(57) للنكسة، التي توافق الخامس من شهر يونيو، أن ذكرى النكسة هذا العام تأتي في ظل حرب عدوانية تدميرية تشنّها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني وخاصةً في قطاع غزة، حيث يتعرّض أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع لكافة صنوف الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مرأى ومسمع العالم بأسره.

وأشارت إلى استمرار سياسة الاستيطان والقتل والاعتقال وهدم البيوت وتدنيس المُقدّسات الدينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفض إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلّة. الاعتراف بدولة فلسطين وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي، وبشكلٍ خاص مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، مرحّبَةً بالمواقف الإيجابية والبَنّاءة من كافة الدول والشعوب المُحبّة للسلام، وخاصةً تلك الدول التي اتخذت قرارًا بالاعتراف بدولة فلسطين التزامًا وتمسكًا بحل الدولتين، داعيةً الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار إلى سرعة اتخاذه، باعتباره يُمثّل رافعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني في مسيرة كفاحه دفاعًا عن أرضه ووطنه ومُقدّساته، مشددةً على استمرار التزام الأمة دولًا وشعوبًا بقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل لتحقيق الحرية والاستقلال.