شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ستة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب ستة فلسطينيين على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها اليوم الخميس، معززة بالآليات العسكرية والجرافات وبغطاء جوي من الطائرات.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية نقلت ستة جرحى على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال، الذي حاصر مدينة جنين، وأغلق جميع الطرق المؤدية إليها، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

