شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريتش: مأساة غزة لم يسبق لها مثيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تضامنه مع شعب غزة، والالتزام العميق تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قائلًا: "شهدنا في غزة مستوى غير مسبوق من الدمار والضحايا بين السكّان الفلسطينيين خلال أشهر الحرب".

وشدد جوتيريش خلال مؤتمر صحفي في جنيف على التزام الأمم المتحدة بشدة بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأن الأونروا تمثل العمود الفقري لهذا الدعم.

وأشار إلى أنه رغم تعرض "الأونروا" للعديد من الصعوبات للقيام بمهامها ومنع وصول الإمدادات وحملة التضليل والتشويه ضدها، لكن لا شيء يمكنه أن يقلل من التزامنا. 37202 شهيد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 250 على التوالي إلى 37202 شهيد، ونحو 84932 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت الصحة الفلسطينية باستشهاد 38 فلسطينيًا، وإصابة 100 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لم تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.