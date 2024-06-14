شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يؤكد دعم الأمم المتحدة لسكان غزة ووكالة الأونروا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعمه لسكان غزة، والتزام الأمم المتحدة تجاه وكالة الأونروا.

وشدد في تصريح صحفي، أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجهها الأونروا بسبب التحديات السياسية والعسكرية. صعوبة تقديم المساعدات وأشار جوتيريش إلى صعوبة تقديم المساعدات الإنسانية منذ إغلاق معبر رفح، منددًا بالأعمال العدائية التي تسببت في دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تصاعد العنف يعوق الوصول إلى الرعاية الصحية في غزة، رغم وصول المساعدات لنحو 280 ألف شخص أسبوعيًا.