شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 28 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 28 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم السبت، في سلسلة عمليات قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 20 فلسطينيًا استشهدوا في غارات وقصف للاحتلال استهدف منازل وبنايات سكنية في مدينة غزة.

كما استشهد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

انهيار المنظومة الصحية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن استمرار انقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود المشغل للمستشفيات تسبب في انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 253 على التوالي.



ولفتت إلى أن 32 مستشفى توقف عن العمل من أصل 34 مستشفى في القطاع، بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي كل إمدادات الكهرباء منذ بدء العدوان، و منع إيصال الوقود لما تبقى من مستشفيات.