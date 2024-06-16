شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: عملياتنا فى رفح الفلسطينية تأكيد جديد على فشل إسرائيل.. ولدينا المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام إن العمليات المركبة والنوعية التي تنفيذها يوم السبت في رفح هي تأكيد جديد على فشل إسرائيل أمام مقاومتنا وضربة موجعة لجيشه.

وأكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أنه "لديهم المزيد".

وصرح أبو عبيدة بأن ضرباتهم الموجعة ستستمر في كل مكان يتواجد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي ولن يجد سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا.

وأعلنت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".