شكرا لقرائتكم خبر عن قصف وحظر تجوال.. قوات الاحتلال تحاصر مخيمات رفح والان نبدء بالتفاصيل



استشهاد 3 فلسطينيين

استشهد 3 فلسطينيين يوم الاثنين، إثر قصف للطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها، إن 3 شهداء وعدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع، إثر القصف الذي نفذه الاحتلال على شرق رفح.

الدمام - شريف احمد - تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف لمدينة رفح ومخيماتها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال يحاصر بشكل كامل مخيمات الشابورة ويبنا وكندا والشعوث بمدينة رفح، وسط قصف مدفعي مكثف.كما فرض على تلك المخيمات حظر التجوال وقصف مربعات سكنية كاملة، ما أدى لتدمير مئات المنازل السكنية.ووثّقت مؤسسات حقوقية فلسطينية تدميرًا شبه كامل لمخيمات الشابورة ويبنا، بعد تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من تلك المخيمات.