شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تبدو "المشاعر المقدسة" عقب مغادرة الحجاج ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت المشاعر المقدسة هادئة ساكنة عقب رحيل ضيوف الرحمن الذين أتموا أداء مناسكهم أمس بطواف الوداع بعد رمى الجمرات في مشعر منى في ثالث أيام التشريق.

وأوضحت لقطات مصورة نقلتها قناة الإخبارية السعودية، الهدوء يسكن جنبات المشاعر المقدسة والشوارع نظيفة بعد أن تم رفع النفايات التي خلفها الموسم.

وهناك أكثر من مليون و800 ألف حاجة وحاجة غادروا كلاً من عرفات ومزدلفة ومنى تاركين وراءهم آثار العبادة وذكريات الخشوع.

توجهت أفواج الحجيج إلى المطارات والمنافذ البرية لمغادرة بلاد الحرمين ، بينما توجه آخرون إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوى وعدد من المساجد الأخرى.

وقد أعلنت الجهات المعنية بالمملكة نجاح موسم الحج وخلوه من الأمراض الوبائية، حيث أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نجاح موسم الحج، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ فوراً للترتيب لحج العام المقبل.

وكان متحدث أمانة العاصمة المقدسة (مكة) أسامة زيتوني، قد قال إنه تم رفع 103 آلاف طن من النفايات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ بداية موسم الحج، مضيفاً:لدينا 130 مخزنًا أرضيًّا والواحد منها يستوعب المخزن 14 طنا من النفايات.

وأشار إلى بدء أعمال التطهير والتعقيم والإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة؛ لضمان عدم ظهور الأمراض والأوبئة موضحاً أنه أثناء تواجد الحجاج تم تخزين النفايات بطرق صحية وآمنة، والآن يتمّ تفريغها ونقلها إلى الخارج.

وكانت قد انطلقت المعدات الثقيلة لأعمال النظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة في مشعر منى اعتبارًا من اليوم الأربعاء بعد مغادرة الحجاج؛ للبدء في أعمال تفريغ الحاويات والصناديق الضاغطة وإزالة المخلفات المخزنة.

وأوضحت الأمانة أنها قامت خلال الأيام الماضية بتنظيف منطقة المشاعر المقدسة، مع التركيز على مشعرى عرفة ومزدلفة، بعد مغادرة الحجاج لهما، بالإضافة إلى الحدود الخارجية لمشعر منى، مشيرة إلى أن العمل سيكون في جميع منطقة المشاعر المقدسة اعتبارًا من اليوم بكامل الفترتين "الصباحية والمسائية"، وذلك حتى نهاية الموسم مع تخصيص عدد من فرق رش ومكافحة الحشرات، واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج لها، وبإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

ونوهت إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تضمنت أيضًا عملية تفريغ الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية، والتي تم تخزين وكبس النفايات بها خلال أيام التشريق والبالغ عددها 113 مخزنا أرضيا، و"1135" صندوقا كهربائيا ضاغطًا للنفايات يستوعب الصندوق الواحد أكثر من 8 أطنان.