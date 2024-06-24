الخليج اليوم .. المختطف "الأغبري" وتهمة التجسس.. أكاذيب حوثية لنهب مليون دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني - من بين زملائه المختطفين، نالت اعترافات المختطف عامر الأغبري التي بثتها جماعة الحوثي لموظفين سابقين بالسفارة الأميركية، الجانب الأكبر من موجة السخرية والاستنكار لدى اليمنيين طوال الأيام الماضية.

حيث تحولت اعترافات الأغبري إلى رمز لتندر وسخرية اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مشاهد الاعترافات التي بثتها الجماعة، لعشرة موظفين سابقين بالسفارة الأميركية اختطفتهم منذ أكثر من عامين ونصف، جرى إجبارهم فيها على الاعتراف بعملهم كجواسيس لصالح الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

اعترافات الأغبري الذي قدمته جماعة الحوثي على أنه جاسوس أميركي يعمل منذ 34 سنة، نالت النصيب الأكبر من الاهتمام لغرابتها، ومنها أنه عمل على "نقل معظم الآفات الزراعية والمبيدات ذات السمية العالية، إتلاف التربة وكسر الحواجز المائية، نشر الأمراض الحيوانية"، وصولاً إلى "التأثير على النحل في عدد من المحافظات اليمنية".

الأغبري

"مادة دسمة للسخرية"

وهذه التهمة الأخيرة تحولت إلى مادة دسمة للسخرية والتهكم من قبل اليمنيين ضد هذه الاعترافات غير المنطقية التي أجبرت جماعة الحوثي المختطفين على الإدلاء بها، وسرعان ما جرى الكشف عن بعض الحقائق حول الأسباب الحقيقية وراء اختطاف الميليشيا الحوثية للأغبري.

ونشرت جماعة الحوثي، مؤخراً، عدة مقاطع فيديو لأشخاص عملوا في سفارة الولايات المتحدة الأميركية، ومنهم الموظف السابق في السفارة الأميركية " عامر عبد المجيد الأغبري" المعتقل لدى جماعة الحوثي من تاريخ 29 أكتوبر 2021م، ولم يعرف مكان إخفائه إلا بعد ظهوره على وسائل إعلام الجماعة، في مقطع فيديو وهو يعترف على نفسه بالتعاون مع جهات داخل الولايات المتحدة الأميركية.

حيث كشف ناشطون ومصادر حقوقية بأن الأسباب تعود إلى محاولة الميليشيا السطو على مبالغ لمشاريع أممية في قطاع التعليم بمناطق سيطرتها، كان يُشرف عليها الأغبري بحكم عمله كمدير لوحدة الشراكة العالمية للتعليم التابعة لمنظمة اليونيسف الأممية، بحسب ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.

وهو ما أكده بيان صادر عن المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، نقلاً عن أقارب الرجل الذين أفادوا بأن الخلاف القائم بين (عامر الأغبري) وجماعة الحوثي هو خلاف مالي وبشكل أخص مع وزير التربية والتعليم في الجماعة (يحيى الحوثي)، شقيق زعيم الجماعة.

وقال البيان، إن الحوثي أراد الحصول على شيك بمبلغ مالي قدره مليون وثمانون ألف دولار تحصل عليه "عامر" مقابل تعاقد على مناقصة لتوريد معامل لـ150 مدرسة بتمويل من اليونيسيف.

ولفت إلى أن أحد أقارب "الأغبري" قال في شهادته، "في بداية الأمر لم نرد أن نصّعد الأمر بعد حادثة اعتقال قريبنا واقتحام منزله ومصادرة سيارته وسيارة ابنته، لكن بعد ما رأينا اعترافاته على نفسه بارتكاب تلك الجرائم شعرنا بتهديد حقيقي على حياته".

الأغبري

"أرشيف الوزارة كشف الكذب"

وفي حين تداول ناشطون صوراً تظهر الأغبري إلى جوار الوزير الحوثي، أثناء تنفيذ أحد المشاريع الممولة من اليونسيف، كان لافتاً البيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم الحوثية وهي تشيد بما أسمته "الإنجاز الأمني في فضح شبكات التجسس الأميركية والإسرائيلية".

إلا أن أرشيف الوزارة الحوثية، يفضح كذبها، بالتعامل مع الأغبري حتى قبل أشهر من اختطافه، كما يظهر في اللقاء الذي جمع الرجل في منتصف فبراير 2021م، أي قبل 8 أشهر فقط من اختطافه، مع نائب الوزير حينها وهو القيادي الحوثي البارز / قاسم الحمران الذي يقود حاليا ما تُسمى بـ"كتائب الدعم والإسناد".

وبحسب ما نشره إعلام الحوثي حينها، فقد ناقش الحمران مع "مدير وحدة الشراكة العالمية للتعليم عامر الأغبري تنفيذ البرامج المتعثرة لخطة وحدة الشراكة العالمية"، وضرورة التنسيق مع "منظمة اليونيسف لضمان استكمال تنفيذها بأسرع وقت ممكن".