شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة جيجل شمال شرقي الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، محافظة جيجل شمال شرقي الجزائر.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، في بيان له، أن مركز الزلزال المسجل في الساعة الرابعة و53 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي للجزائر، حدد على بعد 6 كيلومترات جنوب شرقي منطقة زيامة منصورية بالمحافظة نفسها.

وأشار الدفاع المدني الجزائري إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية نتيجة الزلزال.