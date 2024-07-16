استشهاد 14 فلسطينيًا في قصف لقوات الاحتلال على وسط غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 14 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح يوم الاثنين، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيمات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 5 فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم المغازي وسط القطاع.

كما استشهد 9 فلسطينيين، بينهم محاضر جامعي ونجله، في قصف عنيف على منازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصف طائرات ومدفعية الاحتلال للمناطق الشمالية والشرقية من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، مخلفة أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

38664 شهيدًا

ويستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 283 على التوالي.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 38664 شهيدًا، ونحو 89097 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 80 فلسطينيًا وإصابة 216 بجروح مختلفة بعضها خطيرة.

إضافة إلى ارتكاب 3 مجازر بحق العائلات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم تنتشل أجسادهم لعدم توافر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.