شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى أكثر من 38 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 284 على التوالي إلى 38713 شهيداً، ونحو 89166 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 49 فلسطينياً وإصابة 69 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب مجزرتين بحق العائلات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.