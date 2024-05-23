شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متحور كورونا الجديد فليرت.. منها آلام العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متحور كورونا فليرت يتميز بسرعة انتشاره، ويتمتع بقدرة على التكيف والتطور بسرعة، مما يمكنه من تفادي تدابير الوقاية والعلاج الحالية.

وفقا لموقع everydayhealth، يثير متغير كورونا فليرت مخاوف كبيرة بسبب قدرته على زيادة الإصابات بشكل كبير في وقت قصير، يتطلب المعالجة الفعالة لهذا المتغير جهوداً كبيرة من السلطات الصحية والجهات المختصة.

على الرغم من انخفاض الحالات وحالات الاستشفاء في جميع أنحاء البلاد، فإن الفيروس الذي يسبب مرض كورونا يستمر في التحور ويؤدي إلى ظهور تدفق لا نهاية له على ما يبدو من المتغيرات الجديدة.

وفيما يلى نعرض الأعراض الشائعة لمتغيرات فيروس كورونا الجديدة:

احتقان و سيلان الأنف

التهاب الحلق

التعب

الصداع

السعال

آلام في العضلات أو الجسم

الحمى أو قشعريرة

الغثيان أو القيء

الإسهال

فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم

ضيق أو صعوبة في التنفس



على الرغم من أن متحور كورونا الجديد قد يكون أكثر قدرة على تجنب الدفاعات المناعية، فإن معظم الأشخاص سيعانون من أعراض خفيفة فقط ليست خطيرة، لأن التطعيم أو العدوى السابقة زودتهم بحماية كافية لمحاربة المرض الشديد.