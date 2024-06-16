شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتغلب على ألم العضلات والعظام مع المشي الطويل والان مع تفاصيل الخبر

يعد موسم الحج فترة مليئة بالروحانية والتحديات الجسدية للحجاج، ومن بين التحديات الأكثر شيوعًا التي يواجهها الحجاج هي ألم العضلات والتعب الناتج عن المشي لمسافات طويلة، وللمساعدة في التغلب على هذه التحديات، نقدم لكم بعض النصائح العملية.

من جانبه أوضح الدكتور بهاء مقلد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري جامعة القاهرة، أن الشعور بألم في العضلات والظهر سببه عدم التعود على المشى واللياقة البدينة للكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية.

وأشار الطبيب إلى أنه يجب اختيار الأحذية المناسبة بعناية فائقة، لأن ارتداء حذاء مريح وذو دعم جيد للقدمين يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بآلام القدمين والعضلات عند المشى فترات طويلة عند تأدية المناسك، مع ضرورة القيام بتمارين الإحماء قبل بدء المشي وتمارين التمدد بعد الانتهاء التي يمكن أن تساعد في تقليل تشنج العضلات والألم.

ونصح الطبيب الحجاج ضرورة تناول كفاية من السوائل والعصائر الغنية بالمكونات الغنية والأملاح لتكفي حاجة العضلات من السوائل والأملاح ليكفى حاجة الجسم منها، لأن نقص الأملاح المعدنية في الجسم يسبب ألمها وتشنجها، موضحًا أنه في حالة حدوث شد عضلى يجب أن يحصل على مكملات الكالسيوم مع المغنسيوم الذى من شأنه أن يحسن من الشد العضلى.

مع ضرورة أخذ حمام دافئ صباحًا وليلاً على العضلات لتحسين الدورة الدموية للعضلات، واذا كان الألم شديد يمكن وضع الكريمات الموضوعية لتخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية.

يجب أثناء تأدية المناسك في الحج أخذ فترات راحة منتظمة أثناء المشي الذى يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد على العضلات والمفاصل، وتناول وجبات غذائية متوازنة تساعد في الحفاظ على طاقة الجسم والعضلات.