شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توابل هتساعدك في تبييض أسنانك.. من مطبخك والان مع تفاصيل الخبر

تواجه مشكلة اصفرار الأسنان الكثير منا، حتى بالرغم من الحرص على غسيل الأسنان باستمرار، ولذلك نبحث عن طرق طبيعية لتبييض الأسنان بعيدًا عن العلاجات باهظة الثمن والمنتجات المحملة بالمواد الكيميائية، وهناك بعض الأعشاب والتوابل الطبيعية يمكننا استخدامها لتبييض الأسنان، وفقًا لموقع "nd-tv".

فيما يلى.. 3 توابل وأعشاب طبيعية تساعد في تبييض الأسنان:

الكركم

الكركم معروف بخصائصه الطبية القوية، هو صديق مدهش لتبييض الأسنان، حيث يحتوى على مركب الكركمين، الذى له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة ممارسة طب الأسنان المعاصرة، يمكن أن يساعد الكركم في تقليل طبقة البلاك وتخفيف التهاب اللثة، مما يجعله إضافة رائعة إلى روتين العناية بالفم.

طريقة الاستخدام

امزجي كمية صغيرة من مسحوق الكركم مع الماء أو زيت جوز الهند لتشكيل عجينة، وضع المعجون على أسنانك باستخدام فرشاة الأسنان، واتركيه لبضع دقائق قبل شطفه جيدًا.

القرنفل

القرنفل هو أحد التوابل المعروفة للعناية بالأسنان لخصائصه المطهرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأوجينول، وهو مركب موجود في زيت القرنفل، حيث وجدت دراسة في مجلة طب الأسنان أن زيت القرنفل فعال ضد البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

طريقة الاستخدام

اطحني القرنفل إلى مسحوق واخلطيه مع قليل من زيت الزيتون لتكوين معجون، ثم قُم بتنظيف أسنانك بهذا المعجون أو ببساطة قم بمضغ فص من القرنفل لبضع دقائق، حيث يساعد الاستخدام المنتظم للقرنفل في الحفاظ على نظافة الفم وقد يساهم في تبييض أسنانك بمرور الوقت.

الريحان

الريحان معروف بفوائده الصحية العديدة، وعندما يتعلق الأمر بالعناية بالأسنان، يتميز الريحان بخصائصه في تبييض الأسنان، حيث وجدت دراسة في مجلة طب الأسنان السريري والتجريبي أن الريحان يمكن أن يمنع نمو البكتيريا التي تسبب البلاك وتسوس الأسنان.

طريقة الاستخدام

قم بتجفيف بعض أوراق الريحان في الشمس وطحنها إلى مسحوق ناعم، ثم استخدمه في تنظيف أسنانك عدة مرات في الأسبوع، حيث يساعد الاستخدام المنتظم لمسحوق الريحان في الحفاظ على نظافة الفم وتبييض الأسنان تدريجيًا.