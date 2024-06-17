شكرا لقرائتكم خبر عن ابنك المراهق بيمارس رياضة.. اعرف أهمية الترطيب لجسمه وعضلاته في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

إذا كان ابنك المراهق يمارس رياضة معينة بشكل منظم فهو من أفضل القرارات التي اتخذها للحفاظ على لياقة جسمه وسلامته، ولكن ممارسة الرياضة في الصيف لها محاذير كثيرة، ويجب أن يحافظ على بقاء جسمه رطبًا حتى لا يؤثر ذلك على مستوى الطاقة لديه، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع تشيلدرينز الطبي المعني بصحة الأطفال والمراهقين.

وتابع التقرير أن الترطيب الجيد في أيام الصيف للشباب المراهقين أمر في غاية الأهمية، خاصة إذا كانوا يمارسون رياضة معينة بشكل منظم، لأنه يوفر هذه الفوائد:

يسهل عليهم الحركة والقوة وأداء الحركات الرياضية

يمدهم بالطاقة والليونه ويسهل ممارستهم للرياضة

يزيد لديهم القدرة على التحمل الحمل التدريبي

يحسن وظيفة أجسامهم وعضلاتهم ويجعلها رطبة

يجعل ضغط الدم لديهم منتظم دون زيادة أو نقصان ولا يتأثر بالطقس الحار

يحسن الترطيب الجيد للجسم من سريان الدورة الدموية وبالتالي عمل كل أجهزه الجسم بشكل مثالي

الوصول للهدف الذي يضعه المراهق لنفسه عند ممارسة الرياضة

ينظم من حالة التعرق لدى المراهق أثناء ممارسة الرياضة

الحماية من الكسل والهزال والضعف العام والدوار والجفاف

لذا نصح التقرير بضرورة شرب الرياضيين المراهقين للمياه على مدار اليوم بشكل جيد، ومحاولة التركيز على المشروبات الصحية وعدم استبدالها بالمشروبات الرياضية أو مشروبات الطاقة أو الغنية بالسكر