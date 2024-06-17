شكرا لقرائتكم خبر عن لو ضغطك ارتفع في العيد.. علاجات طبيعية تساعدك على خفضه والان مع تفاصيل الخبر

بعد تناول الكثير من الوجبات التي تحظى بكميات كبيرة من الصوديوم في أيام عيد الأضحى يتعرض الكثيرون لارتفاع ضغط الدم والذى يتسبب في مخاطر كبيرة على الصحة منها النوبات القلبية والسكتات الدماغية وبحسب موقع health.clevelandclinic يمكن خفض ارتفاعات ضغط الدم بطرق طبيعية تجنبًا لحدوث الأزمات.

طرق طبيعية لخفض ضغط الدم تناول كميات أقل من الملح

ربما يكون تقليل تناول الملح هو الطريقة الأكثر أهمية لخفض ضغط الدم، وتشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم له نفس تأثير تناول دواء ونصف إلى اثنين من أدوية ضغط الدم، ويمكن أن يساعد اختيار بدائل الملح الذكية مثل كلوريد البوتاسيوم فى تقليل نسبة الملح، ويستغرق التكيف مع نظام غذائي منخفض الصوديوم حوالي 10 إلى 14 يومًا، وبعد ذلك سيبدأ مذاق بعض الأطعمة مالحًا جدًا بالنسبة لك.

تناول المزيد من البوتاسيوم

يمكن أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم لأنه يساعد الكليتين في التخلص من الصوديوم الزائد، وانخفاض مستويات الصوديوم يعني انخفاض مستويات ضغط الدم.

والنظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات والبطاطس واللحوم هو نظام غذائي من المحتمل أن يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم، ما يساهم في ارتفاع ضغط الدم، بدلًا من ذلك، حاول تناول 3000 إلى 3500 ملجم من البوتاسيوم يوميًا عن طريق تناول أطعمة مثل:

موز.

طماطم.

افوكادو.

الشمام.

جزر.

جريب فروت.

كيوي.

الفاصوليا.

سبانخ.

النشاط البدنى

التمارين الرياضية، فعالة بشكل لا يصدق في خفض ضغط الدم، فهو يجبر الأوعية الدموية على التوسع والتقلص، ما يبقيها مرنة، كما أنه يزيد من تدفق الدم ويشجع على إنشاء أوعية دموية جديدة، من بين فوائد أخرى.

تحقيق وزن صحي

مع زيادة وزنك، يزداد ضغط دمك أيضًا، ما يعني أن فقدان بضعة أرطال من الوزن يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا نحو خفض ضغط الدم الانقباضي، والخلايا الدهنية التي نتجمع حول القسم الأوسط لدينا هي خلايا نشطة في عملية التمثيل الغذائي، خاصة أنها تفرز جميع أنواع الهرمونات، التي تؤدي في النهاية إلى رفع ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين

يضر التدخين ببطانة الأوعية الدموية، وكذلك ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يكون التدخين عادة صعبة الإقلاع عنها، ولكنها ستفعل الكثير لصحتك العامة.

احصل على قسط كافٍ من النوم عالي الجودة

الحرمان من النوم له الكثير من الآثار المخيفة على صحتك، والحصول على ما بين ست إلى ثماني ساعات من النوم المتواصل في الليلة يمكن أن يمنع ارتفاع ضغط الدم وتقلبات ضغط الدم على نطاق واسع، والتي نعرف الآن أنها خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم.