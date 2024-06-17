شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحفاظ على صحتك في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على صحتك في عيد الأضحى من الأشياء المهمة التي يسعى إليها الجميع، ويكون ذلك باتباع مجموعة من النصائح منها تناول كميات معتدلة من اللحوم وعدم الإسراف في تناول الأطعمة الدسمة، علاوة على نصائح أخرى نتعرف عليها في السطور التالية.

5 نصائح للحفاظ على صحتك في عيد الأضحى 1. انتبه لكمية اللحوم التي تتناولها

بحسب موقع olad يجب الانتباه لكمية اللحوم التي تتناولها، لأن اللحوم مصنوعة من البروتينات، وتناول كمية كبيرة من البروتين تضر بصحتك، خاصة صحة الكلى والكبد، حيث يستغرق البروتين وقتًا أطول للهضم مما قد يزعج معدتك وسوف يؤدي بك إلى الحموضة والغثيان.

2- أضف الخضراوات إلى الأطعمة

إن قصر نفسك على البروتينات فقط ليس فكرة جيدة على الإطلاق، ويجب عليك تضمين نوع من الخضار تحتوي الخضروات على الألياف،هذه الألياف لا تلبي احتياجات الجسم اليومية من الألياف فحسب، بل تمنع أيضًا الإمساك وحرقة المعدة.

3- التعامل السليم مع اللحوم

من المبادئ المهمة التي يجب اتباعها للبقاء بصحة جيدة خلال العيد هو التعامل الآمن مع اللحوم قم بتنظيف اللحوم جيدًا وبشكل صحيح وقم بإزالة أي قطع مرئية من الدهون. علاوة على ذلك، تأكد من تصفية اللحوم بشكل صحيح قبل تخزينها.

4- وقت الوجبة

امنح جسمك الوقت اللازم لهضم الطعام، قبل أن تتناول المزيد منه، وقم بعمل وقت فاصل بين الوجبات وبعضها على الأقل 6 ساعات، مع مراعاة تناول كميات أقل أيضًا أثناء الليل، عندما يتباطأ نظام الجسم.

5- ممارسة الرياضة والنشاط البدنى

إذا كنت ترغب في هضم كل تلك الوجبات الثقيلة وعدم زيادة الوزن خلال أيام العيد، يمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية أو حتى المشى أو ركوب الدراجة.