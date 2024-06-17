دراسة حديثة تكشف عن أهم الأطعمة الغذائية المؤثرة على الصحة الدماغية

كشفت دراسة طبية حديثة قدمها باحثون جامعة نبراسكا في لينكولن عن أهم الأطعمة الغذائية المؤثرة على الصحة الدماغية، والتى تساعد على إبطاء شيخوخة الدماغ وفقا لما نشرته مجلة Nature Aging الطبية. وكانت قد حددت الدراسة قائمة العناصر الغذائية التي قد تسهم في شيخوخة صحية للدماغ، ما يحفز المزيد من البحث لإثبات هذه النتائج وتأكيدها.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه المواد تشمل حمض إيكوسابنتاينويك وحمض ليبويك، التي توجد مثلا في الأسماك والمحار وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور اليقطين وعباد الشمس والجوز.

ويقول الباحثون: ثلاثة كاروتينات مختلفة، هي صبغات نباتية تعطي العديد من الفواكه والخضراوات ألوانها المميزة، تحتل مكانة بارزة في قائمة المواد الغذائية التي تؤخر شيخوخة الدماغ تشمل الأطعمة الغنية بالكاروتينات السبانخ واللفت والذرة والفلفل الحلو بألوانه الأحمر والأصفر والأخضر والطماطم والبطيخ والغريب فروت والبطيخ الأصفر والبروكلي والجزر.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة فيتامين Е والكولين. هذا الفيتامين موجود بنسبة عالية في المكسرات والبذور والزيوت النباتية والخضروات الورقية والحبوب المشبعة.

أما الكولين فموجود في المنتجات الحيوانية - اللحوم والدواجن والأسماك والبيض وكذلك الخضروات وبعض البقوليات.

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