شكرا لقرائتكم خبر عن بياض عينك محتقن وأحمر اللون.. قد يكون علامة على إصابتك بهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

العيون المحتقنة هي تلك العيون التي يظهر على بياضها الاحمرار الشديد، وكذلك قد يصاحبها حالة من الانتفاخ غير المبررة، تنظر إليها فتجدها عين مرهقة محتقنة لا يبصر بها صاحبها جيدًا، تظهر بعض الأوردة على بياض العين وخطوط حمراء بارزة، قد يعانى البعض من حالة ألم واحتقان وحرقة مصاحبة أو آلام مختلفة الشكل في بعض الحالات، ولكن هناك بعض الحالات الأخرى التي لا تعانى أي ألم أو وجع مع هذا الإحمرار الشديد، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

أشار التقرير إلى أن إحمرار العين وظهور العروق الحمراء في بياض العين، ويكون غير مصحوب بأى نوع من الألم، هذا العرض يطمئن المريض به، لأنه يعنى أن المريض يعانى من مشكلة بسيطة، مثل احتقان العين الناتج عن السعال الشديد، أو نتيجة تناول الأسبرين في بعض الحالات، وكذلك قد تصيب هذه العلامات من يعانى من مشكلات في تخثر الدم، ؟أيضا قد يكون هذا الإحمرار غير المؤلم عرض لمشكلة التهاب الملتحمة التي تصيب الكثيرين.

فيما ذكر التقرير كذلك أن إحتقان العين الشيد المصحوب بالألم له بعض الأسباب الأخرىـ ويعد علامة دالة على مشكلات مرضية أخرى، فوفقا للتقرير قد تكون هذه العلامات إشارة دالة على :

التهابات القزحية الشديدة التي تصيب البعض

الإصابة بالعدوى في القرنية مما يسبب قرحة في كثير من الأحيان

الإصابة بخدش في العين مما يسبب الألم

الجلوكوما الحادة والمتقدمة أحد أهم الأسباب التي تصبح عامل لإحمرار العين المصحوب بألم شديد

وينصح التقرير بضرورة اللجوء للطبيب المختص عند الإصابة بهذا الاحتقان الشديد، وذلك لإن هذه الحالات قد تصبح لها مضاعفات على البصر غير جيدة، مثل في حالة الجلوكوما الحادة التي تصاحب فيها أعراض الإحمرار الغثيان، والرؤية الضبابية، والتشوش، وقد يؤدى إهمال هذه الحالة للإصابة بفقدان البصر