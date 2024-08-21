مبابي يهدد باريس بالاستبعاد من دوري الأبطال وتجميد الانتقالات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: يستمر "صداع مبابي" في رأس باريس سان جيرمان، وإدارة النادي بقيادة ناصر الخليفي، فقد فشلت جهود الإدارة الباريسية على مدار سنوات في إقناع كيليان مبابي بالبقاء في النادي واستبعاد فكرة الرحيل صوب ريال مدريد، وتكبد النادي ما لا يقل عن ربع مليار درهم بسبب الإصرار على عدم بيعه، وتركه لنهاية عقده ليرحل إلى ريال مدريد بالمجان.

والآن يواجه النادي الباريسي مشكلة جديدة مع مبابي، تتمثل في مطالبته بمستحقات تبلغ قيمتها 55 مليون يورو، وفي حال عدم الدفع سوف يواجه باريس سان جيرمان عقوبات كبيرة، من بينها حرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد، وكذلك حرمانه من المشاركة في دوري الأبطال.

حيث يواجه باريس سان جيرمان خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا بعد أن لجأ نجمه السابق كيليان مبابي إلى رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا و"اليويفا" لحل نزاعه المالي مع الفريق الباريسي.

الشكوى في الاتحاد الأوروبي

ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أحال مبابي شكواه ضد باريس سان جيرمان إلى اللجنة القانونية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واللجنة القانونية برابطة الدوري الفرنسي.

ويطالب مبابي الذي انضم لريال مدريد هذا الصيف في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان، بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في فبراير الماضي، ورواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (أبريل، مايو ويونيو)، بالإضافة إلى "مكافأة أخلاقية" عن هذه الأشهر الثلاثة.

إيقاف قيد لاعبين جدد

ونوهت "لوموند" بأن اللجنة القانونية للرابطة الفرنسية تتمتع بسلطة تأديبية وقد تفرض حظرا على انتقالات باريس سان جيرمان في حال "عدم دفع المبالغ المستحقة" من قبل النادي الفرنسي لمبابي.

وأوضحت أن الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يجب أن تقدم دليلا على أنها لا تعاني من متأخرات في دفع رواتب موظفيها قبل 28 فبراير الذي يسبق موسم الترخيص، لذلك قد يسحب "اليويفا" ترخيص باريس الخاص بالمشاركة في المسابقات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا) لموسم 2024-2