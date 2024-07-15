انت الان تتابع خبر "تدخلات مستشارين وسيطرة على المنافذ".. الكشف عن سرقات جديدة من أموال العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – خاص

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، ان نسبة الفساد الموجودة في المنافذ الحدودية تبلغ 60 بالمئة، فيما اشارت الى ان هناك تدخلات من مستشارين وسيطرتهم مع جهات متنفذة على المنافذ".

وقال رئيس اللجنة كريم عليوي لـ الخليج 365 ان "لجنة الامن والدفاع زارت المنافذ الحدودية واطلعت وضعها بصورة عامة واستمعنا الى شرح مفصل من قبل رئيس هيئة المنافذ"، مبينا ان "هناك فساد كبير موجود في المنافذ الحدودية".

وأضاف ان "المنافذ تعتبر اليوم مصدرا كبيرا من الأموال للشعب العراقي"، مشيرا الى ان "نسبة الفساد الموجودة في المنافذ تبلغ 60 بالمئة وهي نسبة غير قليلة وفضائح كبيرة بالنسبة للشعب العراقي".

واكد ان "هناك تدخلات من قبل المستشارين في هذا المجال، حيث ان المستشار هو المشرف العام والمسيطر على كافة المنافذ، مع وجود مافيات كبيرة مزروعة في هذا المجال ترعاها جهات لها سطوة كبيرة"، مطالبا "بضرورة ان يكون هناك رأي لرئيس الوزراء في هذا المجال وان يأخذ خطوات ايجابية من اجل معالجة المواقف التي يخسر على ضوئها الشعب العراقي".

وشدد على ضرورة "الحد من هذه الحالات الموجودة"، لافتا الى ان "لجنة الامن والدفاع تهدف لتقويم العمل وليس التشهير وتهديم شخصيات".

وتابع "نسعى لتقويم عمل الحكومة ونقف معها في كافة المجالات"، موضحا ان "اللجنة ستستجوب في الايام القادمة الكثير من مسؤولي هيئة المنافذ وسيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن".