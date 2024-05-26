شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب في 8 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وخميس مشيط، والهفوف، وتبوك، وبريدة، والدمام، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس صناعي (خميس مشيط).

– مساعد مدير صالة العرض/ المتجر (خميس مشيط).

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– مهندس صناعي (الهفوف).

– مساعد مدير صالة العرض/ المتجر (تبوك).

– مساعد مدير صالة العرض/ المتجر (بريدة).

– مساعد مدير المستودعات (الدمام).

– ممثل خدمة النزلاء (المدينة المنورة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)