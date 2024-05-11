لايف ستايل

طريقة عمل بودينج النسكافيه في المنزل.. «حلوى لذيذة لأطفالك»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بودينج النسكافيه

البودينج من أشهر الحلويات اللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين، وهي حلوى شهية تتميز بقوامها الكريمي ونكهاتها المتنوعة، ويعتبر بودينج النسكافيه من أشهر أنواعها لما يتسم به من مذاق رائع ومميز، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل بودينج النسكافيه بخطوات سهلة في المنزل.

يُمكن لربة المنزل تحضير بودينج النسكافيه بمكونات متوفرة في المنزل، في وقت لا يتعدى 15 دقائق في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

ec07807140.jpg

طريقة عمل بودينج النسكافيه

المكونات:

  • 2  كيس نسكافيه سريع الذوبان.
  • ½  كيلو حليب.
  • 2  ملعقة كبيرة نشا.
  • ¼  كوب ماء مغلي.
  • فانيليا.
  • ¼  كوب لبن مغلي.
  • 4  ملاعق كبيرة سكر.
  • كيس بسكويت أي نوع تفضليه.
  • 1 كوب شوكولاتة خام.
  • ملعقة كبيرة زيت.

4e753b3c39.jpg

 طريقة تحضير بودينج النسكافيه

  • احضري إناء وضعي به الحليب والنشا والسكر والفانيليا وقلبي جيدًا حتى يمتزجوا ببعض.
  • احضري الماء المغلي وضعي عليه النسكافيه وقلبي جيدا ثم ضعيه على الخليط المسبق.
  • ارفعي الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يتكون خليط كريمي وناعم.
  • ارفعي الخليط من على النار واحضري كاسات التقديم وصبي بها الخليط بالكامل.
  • احضري البسكويت وقطعيه لقطع صغيرة ثم وزعي البسكويت في جميع الكاسات بالتساوي واتركيهم جانبًا.
  • احضري إناء وضعي به الشوكولاتة وانزلي عليه بالحليب المغلي والزيت وقلبي جيدًا.
  • صبي خليط الشوكولاتة على كاسات البودينج بالتساوي حتى الانتهاء من جميع الكمية المحضرة.
  • ادخلي الكاسات في الثلاجة لمدة ساعة حتى يبرد تمامًا وبعد ذلك اخرجيه وقدميه لأفراد أسرتك.
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا