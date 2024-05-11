طريقة عمل بودينج النسكافيه في المنزل.. «حلوى لذيذة لأطفالك»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
البودينج من أشهر الحلويات اللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين، وهي حلوى شهية تتميز بقوامها الكريمي ونكهاتها المتنوعة، ويعتبر بودينج النسكافيه من أشهر أنواعها لما يتسم به من مذاق رائع ومميز، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل بودينج النسكافيه بخطوات سهلة في المنزل.
يُمكن لربة المنزل تحضير بودينج النسكافيه بمكونات متوفرة في المنزل، في وقت لا يتعدى 15 دقائق في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».
طريقة عمل بودينج النسكافيه
المكونات:
- 2 كيس نسكافيه سريع الذوبان.
- ½ كيلو حليب.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- ¼ كوب ماء مغلي.
- فانيليا.
- ¼ كوب لبن مغلي.
- 4 ملاعق كبيرة سكر.
- كيس بسكويت أي نوع تفضليه.
- 1 كوب شوكولاتة خام.
- ملعقة كبيرة زيت.
طريقة تحضير بودينج النسكافيه
- احضري إناء وضعي به الحليب والنشا والسكر والفانيليا وقلبي جيدًا حتى يمتزجوا ببعض.
- احضري الماء المغلي وضعي عليه النسكافيه وقلبي جيدا ثم ضعيه على الخليط المسبق.
- ارفعي الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يتكون خليط كريمي وناعم.
- ارفعي الخليط من على النار واحضري كاسات التقديم وصبي بها الخليط بالكامل.
- احضري البسكويت وقطعيه لقطع صغيرة ثم وزعي البسكويت في جميع الكاسات بالتساوي واتركيهم جانبًا.
- احضري إناء وضعي به الشوكولاتة وانزلي عليه بالحليب المغلي والزيت وقلبي جيدًا.
- صبي خليط الشوكولاتة على كاسات البودينج بالتساوي حتى الانتهاء من جميع الكمية المحضرة.
- ادخلي الكاسات في الثلاجة لمدة ساعة حتى يبرد تمامًا وبعد ذلك اخرجيه وقدميه لأفراد أسرتك.