أسهل طريقة لعمل سموزي التمر بالشوفان في المنزل.. «وصفة صحية ومغذية» 

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع ارتفاع درجات الحرارة، يرغب الأشخاص في تناول العصائر المثلجة والمنعشة للتخفيف من الشعور بالحر والإحساس بالنشاط والحيوية، ومن أبرز العصائر التي يمكن تناولها في الصيف، سموزي التمر بالشوفان كونها من المشروبات اللذيذة ذات النكهة المميزة ومغذية أيضًا، وفيما يلي طريقة عمل سموزي التمر بالشوفان بحسب موقع «سي بي سفرة».

وصفة سموزي التمر بالشوفان

يحتاج تحضير وصفة سموزي التمر بالشوفان، إلى مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للحصول في النهاية على مشروب لذيذ وصحي على النحو التالي:

10 حبات تمر كبيرة الحجم ومنزوعة النوى.

حبة موز.

نصف كوب من الشوفان.

ملعقة صغيرة فانيليا.

لتر حليب.

بعض حبات التمر للتزيين.

طريقة تحضير سموزي التمر بالشوفان

ضيفي المكونات تدريجيًا داخل وعاء الخلاط الكهربائي.

تمزج جميع المكونات معًا لمدة دقيقتين حتى تمتزج بالكامل.

بعد انتهاء مرحلة الخلط، يٌصب العصير في كاسات وتُضاف له مكعبات الثلج.

يُزين المشروب ببعض حبات التمر ويقدم باردًا.

وصفة أخرى لعمل سموزي التمر بالقرفة

ملعقة صغير فانيليا.

3 ملاعق كبيرة تمر مطحون.

8 قطع مكعبات الثلج.

ملعقة صغيرة مطحونة من القرفة.

كوب حليب.

طريقة التحضير