عبد الخالق البنا يتأهل إلى ربع نهائي مسابقة القارب الفردي

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل لاعب المنتخب المصري للتجديف عبد الخالق البنا إلى الدور ربع النهائي لبطولة القارب الفردي لمسابقة التجديف ضمن العاب باريس ٢٠٢٤ .

جاء تأهل عبد الخالق البنا إلى الدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في التصفية الاولى للمسابقة بعدما سجل 7:05.06 دقيقة خلف الأسترالي توماس ماكنتوش واليوناني سيرجيوس نوتوسوكوس.

يذكر ان الثلاثة الأوائل من كل تصفية يتأهلون إلى الدور ربع النهائي للمسابقة التي تقام في دورها الاول من ستة تصفيات ليضمن بذلك عبد الخالق البنا احتلال احد المراكز من الاول وحتى الثامن عشر .