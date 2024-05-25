أعراض تظهر على القدمين ليلا تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكوليسترول مادة دهنية شمعية موجودة في الدم تؤدي دورا مهما في العديد من وظائف الجسم، مثل بناء أغشية الخلايا، وإنتاج بعض الهرمونات، وامتصاص الفيتامينات.

سعيد شلبي، استشاري الكبد والباطنة، يقول لـ"الخليج 365" إن الجسم يعطي إشارات عندما يكون الكوليسترول مرتفعا أثناء النوم، فيجب أخذ الإجراءات اللازمة فورا.

علامات أثناء النوم تدل على ارتفاع الكوليسترول

ألم أو وخز أو تنميل في القدمين:

قد يكون هذا ناتجًا عن تراكم الكوليسترول في الشرايين في الساقين، ما يقلل من تدفق الدم.

تشنجات عضلية في الساقين:

خاصة في الليل، يُعرف هذا أيضًا باسم متلازمة تململ الساقين، ويمكن أن يكون مرتبطًا بارتفاع الكوليسترول.

برودة أو شحوب في القدمين:

قد يكون هذا ناتجًا عن ضعف تدفق الدم إلى القدمين بسبب تراكم الكوليسترول.

تغير لون جلد القدمين:

قد يصبح لون الجلد أحمرًا أو أرجوانيًا أو بنيًا، وخاصة في أطراف القدمين، بسبب نقص تدفق الدم.

تقرحات مفتوحة على القدمين لا تلتئم:

قد تكون هذه القرحات ناتجة عن ضعف تدفق الدم، مما يجعل من الصعب على الجسم شفاء الجروح.

نصائح طبية للمساعدة لخفض الكوليسترول

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

السيطرة على ضغط الدم

تناول الأدوية لخفض الكوليسترول

فحص القدمين بانتظام

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