طريقة عمل الكيكة السادة في 10 خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيكة من المخبوزات المشهورة عالمياً، وتختلف صناعتها والإضافات التي تدخل عليها من بلد لآخر، وهي عبارة عن كعكة مصنوعة عادةً من الدقيق والسكر والبيض والزبدة أو الزيت، وتعتبر قاعدة مثالية للتنوع في النكهات.

ويمكن إضافة مكونات إليها مثل الفانيليا لتعزيز النكهة، والكاكاو لعمل كيكة الشوكولاتة، والفواكه لإضفاء الطعم الطبيعي واللون الجميل.

وتتميز الكيكة بقوامها الناعم، وتستخدم في العديد من المناسبات مثل الأعياد الخاصة، وحفلات الأعياد، والمناسبات الاجتماعية.

وإليك طريقة عمل الكيكة السادة بمكونات بسيطة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المكونات:

2 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

3 بيضات.

1/2 كوب زبدة مذابة.

1/2 كوب حليب.

2 ملعقة شاي بيكنج بودر.

1 ملعقة شاي فانيليا.

رشة ملح.

طريقة عمل الكيكة السادة:

قم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية «350 فهرنهايت»، وجهزي صينية الخبز بدهنها بالزبدة ورشها بالدقيق.

في وعاء كبير، اخفقي البيض والسكر جيداً حتى تحصلي على خليط كريمي.

أضيفي الزبدة المذابة والحليب والفانيليا إلى خليط البيض واخفقي جيداً.

في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق ومسحوق الخبز ورشة الملح.

ضيفي خليط الدقيق تدريجياً إلى خليط البيض مع التحريك المستمر حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

صبي العجينة في صينية الخبز المحضرة.

ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقاً واتركيها لمدة تتراوح بين 25-30 دقيقة أو حتى تمام النضج.

للتأكد من أن الكيكة جاهزة، قومي بإدخال عود خشبي في وسط الكيكة، إذا خرج نظيفاً فهذا يعني أن الكيكة جاهزة.

بعد أن تنضج الكيكة، قومي بإخراجها من الفرن واتركيها لتبرد قليلاً قبل تقديمها.

يمكنك تزيين الكيكة حسب رغبتك بالشوكولاتة أو الكريمة أو الفاكهة.

استمتعي بكيكتك اللذيذة.