رجل يعثر على أمر كارثي داخل عبوة آيس كريم.. صادمة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، عُثر رجل هندي على قطعة من إصبع بشري داخل عبوة آيس كريم اشتراها من أحد المتاجر عبر الإنترنت، ما أصابه بحالة من الذهول والصدمة.

أُصيب الطبيب "أورليم براندون سيراو" من مومباي بالذعر عندما شعر بوجود جسم غريب في فمه أثناء تناوله للآيس كريم، وعندما تفحصه عن كثب، اتضح أنه إصبع بشري.

لم يتمالك "سيراو" نفسه من الصدمة، توجه فورا إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

فتحت السلطات تحقيقا في الحادث، ورفعت دعوى قضائية ضد الشركة المُصنعة للآيس كريم، وأُرسلت عينة من الآيس كريم إلى معامل التحاليل لفحصها وتحديد مصدر الإصبع.

ووصف "سيراو" ما حدث قائلا: "طلبت ثلاثة آيس كريم من أحد التطبيقات، وبعد تناول نصفها، شعرت بقطعة صلبة في فمي، اعتقدت في البداية أنها قطعة جوز أو شوكولاتة، لكن عند فحصها عن كثب، اتضح أنها إصبع بشري".

وأضاف: "كطبيب، أدركت خطورة الموقف على الفور، خبرتي الطبية مكنتني من التعرف على أجزاء الجسم بدقة، وعند فحص الإصبع بعناية، لاحظت تشابها غريبا بين المسامير وبصمات الأصابع الموجودة تحت الإبهام، ما أثار صدمتي".

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