يسبب سرطان الكبد.. مشروب شائع يدمر كبدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

سرطان الكبد من الأمراض التي تهدد حياة الكثيرين، كما تتنوع عوامل الخطر المسببة له، لكن المشروبات الغازية والمحلاة من أخطر المشروبات التي تفتك بالكبد بشكل فعال، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك".

أعراض سرطان الكبد

فقدان الوزن دون سبب.

ألم بالجزء العلوي من البطن.

الغثيان والقيء

الضعف العام والإرهاق

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الإفراط في تناول المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد

وأوضحت لـ"الخليج 365"، أن سبب ذلك يرجع لتراكم زيادة نسبة السكر في الدم، الناتج عن الإفراط في المشروبات الغازية، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بالسمنة.

وأكدت أن السمنة، تزيد من تراكم الدهون حول الكبد، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بسرطان الكبد المزمن.

ضرورة استبدال المشروبات الغازية بالعصائر

ونصحت بالابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر، منعا لخطر التعرض للسمنة، التي يترتب عليها زيادة دهون الجسم، وبالتالي التأثير على الكبد بشكل كبير، مع ضرورة استبدال تلك المشروبات بمشروبات طبيعية غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

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